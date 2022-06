Annemarie van Gaal wordt commissaris bij NHG

Annemarie van Gaal wordt per 1 juli commissaris van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De ondernemer, investeerder, schrijver en tv-persoonlijkheid volgt in de toezichthoudende raad John de Die op die de maximale zittingstermijn heeft bereikt.

NHG draagt naar eigen zeggen bij aan verantwoord wonen voor consumenten. Met de NHG-garantie kunnen huizenkopers zich verzekeren van aflossing van hun hypotheek in geval van overlijden van de partner of een relatiebreuk. Klanten betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. In ruil bieden hypotheekverstrekkers een lagere rente aan. Ook bij verkoop met verlies zorgt NHG ervoor dat de hypotheek kan worden afgelost.

Van Gaal heeft eerder ondernemingen opgericht in onder andere de media, retail- en vastgoedsector. Ook investeert ze in bedrijven in binnen- en buitenland. Verder is ze begaan met mensen die om wat voor reden dan ook de controle over hun leven en financiën verliezen. Ze geeft adviezen op het gebied van geldzaken en schreef daar ook boeken over.