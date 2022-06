Russische rechtbank beveelt arrestatie kritische scifi-schrijver

Een Russische rechtbank heeft de arrestatie bevolen van sciencefictionschrijver Dmitri Gloechovski, meldt de 42-jarige schrijver zelf op berichtendienst Telegram. Hij kan tot vijftien jaar gevangenisstraf krijgen wegens kritiek op de militaire campagne van Moskou in Oekraïne. De schrijver bevindt zich naar verluidt in het buitenland.

Gloechovski, die onder meer de roman Metro 2033 schreef, heeft zich meermaals uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne, zowel in posts op sociale media als in opiniestukken voor westerse media. ‘Ik word ervan beschuldigd de Russische strijdkrachten in diskrediet te hebben gebracht voor een bericht op Instagram’, zei hij op Telegram. ‘Ik ben bereid om alles te herhalen wat daar is gezegd: ‘Stop de oorlog! Geef toe dat dit een oorlog is tegen de hele natie en stop ermee!’’

Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de schrijver op een lijst van gezochte personen geplaatst. Het arrestatiebevel jegens Gloechovski stoelt op een wet die een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar oplegt voor het publiceren van informatie over het leger die door de regering als onjuist wordt beschouwd.