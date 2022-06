Stille tocht en erehaag met auto’s en motoren voor Gino

In Kerkrade wordt woensdagavond een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan de 9-jarige jongen Gino uit Maastricht. Ook wordt er een erehaag gevormd met zo’n tweehonderd auto’s en motoren. Gino werd afgelopen zaterdag dood gevonden in Geleen nadat hij sinds woensdag was vermist. Hij was gek op mooie auto’s.