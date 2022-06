Gewonde agente en filmmaker openen hoorzittingen aanval Capitool

Een politieagente die gewond is geraakt door aanhangers van Donald Trump en een filmmaker die enkele leiders van de bestorming van het Capitool filmde, behoren donderdag tot de eerste getuigen in de openbare hoorzittingen over de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar. Dat meldt de parlementaire commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die de rellen onderzoekt.

Een van de vragen die centraal zullen staan tijdens de hoorzittingen is waarom Trump de aanval urenlang weigerde te veroordelen - en of dit bewijst dat hij heeft verzaakt en heeft geprobeerd het vaststellen van de verkiezingsuitslag door het Congres te voorkomen.

De eerste openbare hoorzitting van de commissie, die bestaat uit zeven Democraten en twee Republikeinen, begint donderdag om 20.00 uur lokale tijd. Het tijdstip is gekozen om de aandacht van zoveel mogelijk Amerikanen te trekken. De traditionele grote netwerken NBC, ABC en CBS zenden de hoorzittingen live uit, evenals kabelnieuwszender CNN. De marktleider in kabelnieuws in de VS, het rechtse Fox News, houdt echter zijn gebruikelijke programmering aan.

De komende twee weken worden nog vijf hoorzittingen verwacht.

Bij de bestorming van het Capitool kwamen op de dag zelf vier mensen om het leven, van wie er een werd doodgeschoten door de politie. Vier bij de verdediging van het complex betrokken politieagenten pleegden later zelfmoord. Meer dan honderd mensen raakten gewond.