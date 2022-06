Panel VS adviseert goedkeuring coronavaccin Novavax

Een panel van de Amerikaanse toezichthouder FDA heeft aanbevolen het coronavaccin van biotechnoloog Novavax goed te keuren voor volwassenen. Als de FDA de aanbeveling van het panel opvolgt, wat het doorgaans binnen enkele dagen doet, wordt Novavax het vierde in de VS goedgekeurde coronavaccin, naast dat van Pfizer/BioNTech, Moderna en Johnson & Johnson (Janssen).

Mits het Covid-19-vaccin inderdaad wordt goedgekeurd, dan hoopt Novavax tegen eind juni ‘miljoenen doses’ ervan naar zijn Amerikaanse magazijnen te verzenden, zei bestuurslid John Trizzino. Het bedrijf produceert de vaccins met zijn Indiase partner, de biotechnoloog Serum Institute of India.

De tweevoudige prik van Novavax is een zogeheten eiwitvaccin: een meer traditioneel type vaccin dat gebruik maakt van technologie die al tientallen jaren wordt gebruikt om ziekten zoals griep te bestrijden. Dat zou vooral de ongeveer 27 miljoen Amerikaanse volwassenen die nog moeten worden gevaccineerd, gerust moeten stellen. Zij zouden de succesvolle en populaire vaccins van Pfizer en Moderna niet aandurven omdat die werken met een stukje genetische code.

Die veronderstelling bleek in de EU, waar het Novavax-vaccin al goedgekeurd en verkrijgbaar is, niet uit te komen. Het alternatief voor de gangbaarste coronavaccins vindt er nauwelijks aftrek. Van de ongeveer 12,6 miljoen doses van het Novavax-vaccin die sinds eind december in de EU zijn verspreid, zijn slechts ongeveer 220.000 doses van de tweevoudige inenting toegediend.

Ook in Nederland is er nauwelijks animo voor het eiwitvaccin. Ons land kocht 840.000 doses van het vaccin in voor circa 15 miljoen euro. Halverwege april waren er nog geen duizend prikken gezet.