Werkgevers zochten in tweede coronajaar weer massaal personeel

Het aantal vacatures in Nederland is vorig jaar fors toegenomen. Hoewel het coronavirus de overheid voor het tweede jaar op rij dwong lockdownmaatregelen te nemen, zochten werkgevers in onder andere de horeca en detailhandel al veel nieuw personeel. Op dit moment is de arbeidsmarkt krapper dan ooit, wat in veel branches voor problemen zorgt.

In 2021 steeg het aantal nieuwe vacatures met 400.000 tot 1,4 miljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is het hoogste cijfer sinds het statistiekbureau deze cijfers in 2018 op de huidige manier begon bij te houden.

In 2020, het eerste jaar waarin het coronavirus wereldwijd toesloeg, nam het aantal vacatures in Nederland voor het eerst in jaren af. Door de pandemie waren er 241.000 minder openstaande posities dan een jaar eerder en kwam het totale aantal uit op 1 miljoen.

Vooral in de horeca was er vorig jaar veel vraag naar extra personeel. Nadat het aantal vacatures voor koks, barpersoneel en keukenhulpen in 2020 was gehalveerd tot zo’n 35.000 steeg de vraag naar dit soort medewerkers een jaar later tot bijna 72.000. Ook zochten horecabedrijven hard naar nieuwe administratief medewerkers en logistiek personeel. Winkeliers hadden vorig jaar weer meer verkopers en administratief medewerkers nodig.

Onlangs werd uit CBS-cijfers duidelijk dat werkgevers nog nooit zo moeilijk nieuw personeel konden vinden als nu. Dit is onder andere te merken op sommige terrassen die met mooi weer deels gesloten blijven, maar ook op luchthaven Schiphol. Daar zorgt een tekort een beveiligers en afhandelaars als weken voor grote drukte, waardoor ook vluchten worden geschrapt.