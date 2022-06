Pro-Russen Melitopol plannen referendum over Russische annexatie

De pro-Russische machthebbers in Melitopol, een stad in het zuidoosten van Oekraïne, plannen een referendum over toetreding tot Rusland. Ze lieten dinsdag aan het Russische persbureau TASS weten dat de voorbereidingen zijn begonnen.

‘We weten dat onze toekomst bij Rusland ligt’, verklaarde de pro-Russische burgermeester Halina Daniltsjenko. Wanneer het referendum gepland staat is nog niet bekend.

Melitopol ligt in de regio Zaporizja, een gebied dat voor meer dan de helft in Russische handen is. In de naastgelegen regio Cherson hebben de pro-Russische autoriteiten laten weten dat ze willen dat Rusland het gebied annexeert. Volgens hen zal ook de bevolking van Cherson daarover kunnen stemmen.

In 2014 annexeerde Rusland de Krim nadat het daar een referendum over had georganiseerd. De Verenigde Naties beschouwen de volksraadpleging op de Krim als illegaal en erkennen de annexatie niet.