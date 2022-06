Waymo en Uber gaan na jaren juridische strijd samenwerken

De ontwikkelaar van zelfrijdende auto’s Waymo gaat samenwerken met Uber Freight, de vrachtdivisie van het techconcern achter de bekende taxi-app. De technologie voor autonoom rijdende trucks van Waymo wordt daarbij gecombineerd met het platform waarmee Uber truckers koppelt aan vrachtvervoerders. De stap is opvallend, want pas begin dit jaar zetten de twee bedrijven een punt achter hun jarenlange juridische strijd over gestolen bedrijfsgeheimen.

In februari schikte Uber voor een bedrag van 245 miljoen dollar met Waymo, dat onderdeel is van Google-moederbedrijf Alphabet. Het bedrijf had een oud-medewerker van Waymo aangenomen die bedrijfsgeheimen had meegenomen naar Uber. In het verleden werkte Uber zelf aan technologie voor zelfrijdende auto’s maar staakte die activiteiten wegens de hoge kosten en de rechtszaak.

Nu verwachten de twee bedrijven een ‘diepgaande en lange samenwerking’ aan te gaan. Vrachtvervoer is een van de bedrijfstakken waar investeerders technologie voor zelfrijdende voertuigen de grootste kansen toedichten. Waymo Via, zoals de truckdivisie van Waymo heet, verwacht nog dit jaar via het netwerk van Uber Freight actief te zijn. Het techbedrijf heeft al tests gedaan met grote trucks in Texas.