Merkel verdedigt Oekraïne-beleid in televisie-interview

De voormalig bondskanselier Angela Merkel heeft zich verdedigd tegen de kritiek dat haar beleid als bondskanselier te pro-Russisch is geweest. In een televisie-interview zei ze nog steeds achter haar beslissing in 2008 te staan om een Oekraïense toetreding tot de NAVO tegen te houden.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski verweet Merkel eerder dat ze Rusland met die beslissing in de kaart heeft gespeeld. Daar is zij het niet mee eens. Ze heeft geprobeerd een veilige situatie in Midden- en Oost-Europa te creëren en denkt dat het niet het goede moment was om Oekraïne en Georgië in 2008 toe te laten tot de NAVO.

Ze benadrukt dat het Oekraïne van 2008 een ander land was dan het Oekraïne van vandaag. Het was nog ‘oligarchisch en zeer verdeeld’. Volgens Merkel was het toen echt niet mogelijk om dat Oekraïne toe te laten tot de NAVO. Daarnaast wilde ze escalatie van de situatie voorkomen. Ze denkt dat Poetin een toetreding zeker als een oorlogsverklaring zou hebben gezien.

Geen excuses

De voormalig kanselier veroordeelde de Russische invasie in Oekraïne scherp. Volgens Merkel zijn er geen excuses voor ‘deze brute schending van het internationale recht’. Ze vindt dat landen niet eeuwen terug in de tijd kunnen kijken om te bepalen welk territorium van wie is. ‘Dan hebben we alleen maar oorlog.’

Merkel heeft zich sinds de invasie afgevraagd of ze iets had kunnen doen ‘om deze grote tragiek te verhinderen’. Toch kan ze het het bondskanselierschap in deze tijd redelijk goed loslaten. Merkel zegt vertrouwen te hebben in de sociaaldemocratische bondskanselier Olaf Scholz, zijn regering en het beleid tijdens de oorlog in Oekraïne.

Het was voor Merkel het eerste interview sinds haar aftreden in december 2021. Ze is terughoudend met publieke optredens nu ze geen bondskanselier meer is, om de nieuwe regering niet voor de voeten te lopen.