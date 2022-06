NVJ: rapport zaak-ON goede zaak, onafhankelijk toezicht nodig

‘Het is goed dat de ombudsman een analyse heeft gemaakt’, zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. Ongehoord Nederland heeft voor de oprichting de journalistieke code van de NPO moeten ondertekenen waarin staat dat journalistieke uitzendingen binnen de NPO bijvoorbeeld doen aan wederhoor, alleen feiten geven en niet betaald worden om bepaalde zaken onder de aandacht te brengen. ‘Het is nu te zien dat ON zich niet aan deze afspraken houdt’, aldus Bruning.

Bruning benadrukt daarnaast dat het tijd wordt dat wettelijk wordt vastgelegd dat alle omroepen een redactiestatuut moeten hebben waarin een duidelijke scheiding wordt gemaakt tussen de rollen die medewerkers spelen. Zo kan een hoofdredacteur of voorzitter in zijn ogen bijvoorbeeld niet ook de rol spelen van een opiniemaker aan tafel. De NVJ pleit hier naar eigen zeggen al jaren voor.