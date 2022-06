Ombudsman: Definieer rollen duidelijk, wees transparanter

De rol van presentatoren en de positie van de redacties van NPO-programma’s moeten heel duidelijk worden gedefinieerd. Daarnaast mag er geen onduidelijkheid bestaan over het verschil tussen feiten en meningen in programma’s van de NPO. Bovendien moet transparant zijn hoe en door wie het naleven van de waarden wordt gemonitord en wat consequenties zijn als dat niet gebeurt, stelt de Ombudsman van de NPO, Margo Smit, in haar rapport over Ongehoord Nederland.