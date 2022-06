EasyJet schrapt deze zomer aantal vluchten om drukte Schiphol

EasyJet heeft voor de zomer een aantal vluchten van Amsterdam naar London Gatwick en London Luton ‘proactief’ geannuleerd. Dat doet de Britse prijsvechter vanwege de grote drukte op Schiphol, waar de maatschappij een van de grootste gebruikers is.

Passagiers zijn op de hoogte gebracht en de overgrote meerderheid wordt op dezelfde dag op een andere vlucht geboekt, laat een woordvoerster weten. Ze laat zich er alleen niet over uit hoeveel vluchten en reizigers het precies betreft.

EasyJet zei vorige maand nog niet van plan te zijn vluchten te annuleren voor de zomerpiek. Maar op Schiphol wordt momenteel koortsachtig overleg gevoerd met maatschappijen. EasyJet geeft aan ‘voortdurend’ in gesprek te zijn over de aanpak van de operatie deze zomer.

Vliegveld ontlasten

Insteek van die gesprekken is ‘op vrijwillige basis’ tot afspraken te komen om het vliegveld wat te ontlasten, liet de luchthaven eerder weten. Als dat niet lukt dan sluit Schiphol niet uit dat het zelf maatschappijen moet gaan dwingen om vluchten te schrappen.

Op dat laatste zit easyJet niet te wachten. ‘We zijn van mening dat het verplicht opleggen van een beperking in het aantal vluchten niet haalbaar of wenselijk is, aangezien er ook andere maatregelen kunnen worden genomen en maatschappijen ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen.’

EasyJet heeft in totaal negen vliegtuigen en 300 lokale bemanningsleden gestationeerd op Schiphol. De maatschappij vliegt niet vanaf andere luchthavens in Nederland en ziet het verplaatsen van vluchten naar kleinere vliegvelden in het land dan ook niet als een optie.