Ook in Maastricht stille tocht voor Gino

Ook in Maastricht komt er een stille tocht voor het 9-jarige jongetje Gino. Woensdagavond is er een stille tocht voor de jongen door Kerkrade, donderdagavond volgt een dergelijke herdenking in Maastricht. Gino woonde in Maastricht, totdat hij zo’n twee weken geleden noodgedwongen bij zijn oudere zus in Kerkrade moest gaan logeren vanwege ziekte van zijn alleenstaande moeder. In Kerkrade werd hij vorige week woensdagavond voor het laatst gezien, drie dagen later werd hij dood gevonden in Geleen.