Pakistanen opgepakt voor steekincident rond Charlie Hebdo

De Italiaanse politie heeft dinsdag veertien Pakistanen gearresteerd op verdenking van banden met de man die in 2020 mensen in de buurt van de redactie van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo aanviel, meldt persbureau ANSA. Deze Zaheer Hassan Mahmoud (27) uit Pakistan stak twee medewerkers van een mediabedrijf met een mes, weken nadat het tijdschrift controversiële cartoons van de profeet Mohammed opnieuw had gepubliceerd. Ze raakten ernstig gewond.

Ook in andere landen werden aanhoudingen verricht. De Europese politiedienst Europol coördineerde de operatie van dinsdag samen met de politie in Italië, Frankrijk en Spanje.

Het onderzoek begon in Genua, waar een van de verdachten woont. Uit maandenlang onderzoek kwam naar voren dat andere leden van de zogenoemde Gabar-groep elders in Italië en in Frankrijk en Spanje verbleven. Een rechter in Genua tekende veertien arrestatiebevelen voor misdrijven die verband houden met ‘internationaal terrorisme’. Hoeveel verdachten er elders zijn gearresteerd is niet bekendgemaakt.

De 27-jarige Mahmoud heeft destijds een bekentenis afgelegd. Hij wilde het voormalige kantoor van Charlie Hebdo in brand steken. Hij had flessen met brandbare vloeistof bij zich, maar wist niet dat de redactie was verhuisd. Bij het tijdschrift vielen vijf jaar eerder, in 2015, twaalf doden toen moslimextremisten de redactie aanvielen. De twee daders kwamen later zelf om het leven.