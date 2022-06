Ombudsman NPO: Ongehoord Nederland brengt onjuiste informatie

Omroep Ongehoord Nederland (ON) verspreidt aantoonbaar onjuiste informatie en schendt daarmee de journalistieke code van de NPO. Dat is de conclusie van de Ombudsman van de NPO, die na een aantal klachten onderzoek deed naar de uitzendingen van de nieuwe omroep. ON zendt vanaf half februari twee keer per week het programma Ongehoord Nieuws uit.