Warenhuisketen Kohl’s fors hoger op Wall Street, Target omlaag

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen geopend door economische onzekerheid bij beleggers. Warenhuisketen Kohl’s was een opvallende stijger na bekendmaking van vergevorderde overnamegesprekken. Winkelbedrijf Target stond juist bij de verliezers op Wall Street na een nieuwe winstwaarschuwing.

Kohl’s ging in de vroege handel 9 procent omhoog. Het bedrijf is in exclusieve onderhandelingen verwikkeld over een overname door Franchise Group, waarbij Kohl’s gewaardeerd wordt op 8 miljard dollar. Target leverde ruim 6 procent in. De onderneming verlaagde voor de tweede keer in drie weken tijd de verwachting voor de winstmarge in het lopende kwartaal vanwege maatregelen om overtollige voorraden weg te werken. Andere winkelketens gingen mee omlaag. Zo verloren Walmart en Costco tot 2,3 procent.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,6 procent lager op 32.718 punten. De brede S&P 500 daalde 0,7 procent tot 4096 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 11.961 punten.

Winstverwachting

Softwarebedrijf GitLab deed het goed met een koerswinst van 14,6 procent. GitLab kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoging van de winstverwachting. Levensmiddelenproducent J.M.Smucker opende eveneens de boeken over de afgelopen periode en werd 2 procent hoger gezet. Het concern waarschuwde dat de hoge inflatie, problemen in toeleveringsketens en andere factoren druk op de prestaties zetten en voor grotere onzekerheid zorgen.

De maker van fitnessapparatuur voor thuisgebruik Peloton Interactive kon ook op aandacht rekenen. Peloton maakte bekend dat financieel directeur Jill Woodworth na vier jaar vertrekt. Ze wordt opgevolgd door Liz Coddington die eerder bij Amazon en Netflix werkte. Het aandeel Peloton werd bijna 3 procent minder waard.

Schijnwerpers

Biotechnoloog Novavax staat eveneens in de schijnwerpers. Een panel van de Amerikaanse toezichthouder FDA komt bijeen om te kijken naar de aanvraag voor goedkeuring van het coronavaccin van Novavax. De handel in het aandeel is daarom tijdelijk stilgelegd

Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 118,37 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 119,41 dollar per vat.