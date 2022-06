Minister wil Suriname op korte termijn helpen bij wateroverlast

Nederland wil Suriname ‘op de meest korte termijn’ gaan helpen bij de aanpak van wateroverlast, zegt minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in de Tweede Kamer. Vorige week donderdag kreeg Nederland het verzoek daartoe en Schreinemacher zegt daar graag aan te willen voldoen.

Suriname kampt al bijna drie maanden met overstromingen. De vele regen die valt kan niet goed worden afgevoerd vanwege het gebrekkige onderhoud aan afwateringskanalen.

Het land heeft op de korte termijn vooral behoefte aan mobiele klinieken, tenten en sanitair, aldus Schreinemacher. Op de langere termijn wil het land hulp bij watermanagement.

De minister weet nog niet of Nederland spullen gaat sturen, of Suriname geld geeft zodat het zelf het materiaal kan aanschaffen. Dinsdagmiddag praat ze met de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over wat Nederland kan doen.