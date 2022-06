Verdachte in zaak Gino verdacht van moord op jongetje

De rechter-commissaris van de rechtbank in Maastricht heeft dinsdag het voorarrest van de verdachte van de ontvoering en het ombrengen van de 9-jarige Gino met twee weken verlengd. Hij wordt verdacht van de ontvoering en de moord op het jongetje. Ook heeft de rechter-commissaris bevolen dat de verdachte moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat maakte de rechtbank dinsdagmiddag bekend.

De 22-jarige man werd zaterdag in zijn woning in Geleen gearresteerd op verdenking van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino. Op zijn aanwijzing werd het lichaam van het jongetje even later gevonden in een naburige tuin achter een uitgebrand huis.

Gino verdween woensdagavond tijdens een partijtje voetbal op een trapveldje in Kerkrade, waar hij tijdelijk bij zijn oudere zus logeerde omdat zijn alleenstaande moeder in Maastricht wegens ziekte niet voor hem kon zorgen. De politie sloeg donderdagochtend groot alarm, en gaf die middag een amber alert. Honderden mensen zochten vergeefs naar het vermiste jongetje in Kerkrade en het naburige Landgraaf. Alle hoop verdween toen de politie zaterdagochtend in Geleen zijn lichaam vond.

De verdachte heeft een zedenverleden. Hij werd in 2017 veroordeeld wegens mishandeling en bedreiging van twee kinderen, en het misbruik van zeker één van hen, aldus advocaat Phil Boonen van een van de slachtoffers. De rechtbank legde hem toen volgens Boonen een straf op gelijk aan zijn voorarrest, iets minder dan vijf maanden jeugddetentie. Ook moest hij zich in een kliniek voor jongeren in Eindhoven laten behandelen.