Johnson: Oekraïne moet geen slechte vredesdeal accepteren

De premier zei dat slechte deals geen stand houden, aldus zijn woordvoerder. Er mag volgens Johnson geen situatie ontstaan waarbij ‘de ongerechtvaardigde agressie van Poetin haar vruchten afwerpt’.

Tijdens de kabinetsvergadering zei buitenlandminister Liz Truss ook dat Londen verdere sancties voorbereidt tegen Rusland wegens de invasie in Oekraïne, vertelde de woordvoerder van de premier.

Steun

Johnson, die maandag een vertrouwensstemming binnen zijn Conservatieve Partij overleefde met 59 procent van de stemmen, vertelde zijn ministers dat Groot-Brittannië ‘op de voorgrond zou blijven’ als het gaat om steun aan Oekraïne.

Zelenski reageerde dinsdag positief op het aanblijven van Johnson. ‘Ik ben blij dat we niet een zeer belangrijke bondgenoot hebben verloren, dit is geweldig nieuws’, zei hij via een videolink op een evenement georganiseerd door zakendagblad Financial Times.