In een supermarkt in Schwalmstadt, een klein stadje ten noordoosten van de Duitse financiële hoofdstad Frankfurt, zijn dinsdagmiddag twee doden gevallen door een schietpartij. De politie laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat er gevaar is voor de bevolking.

De politie is massaal aanwezig. De achtergrond van de schietpartij is nog onbekend. De slachtoffers zouden mannen zijn. Er is niets bekendgemaakt over een dader.