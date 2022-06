Landbouwexport Oekraïne stijgt, maar blijft onder niveau 2021

Volgens het ministerie werd in mei 959.000 ton maïs en 202.650 ton zonnebloemolie geëxporteerd. In mei 2021 exporteerde het land nog 2,25 miljoen ton maïs en 501.800 ton zonnebloemolie.

Het ministerie liet maandag al weten dat de graanexport in het seizoen juli 2021 tot en met juni 2022 tot dusver is uitgekomen op 47,2 miljoen ton, inclusief 148.000 ton in de eerste vijf dagen van juni. Oekraïne was voordat Rusland het land binnenviel een grote graanexporteur. Het exporteerde toen tot wel 6 miljoen ton graan per maand, maar de afgelopen maanden zijn de volumes gedaald tot ongeveer 1 miljoen ton. Het land voerde voor de oorlog het merendeel van zijn goederen uit via zeehavens, maar is nu gedwongen om zijn goederen per spoor te exporteren of via de kleine havens aan de rivier de Donau.

Door de Russische blokkades op de Zwarte Zee zoekt Oekraïne naar andere manieren om zijn graan te verschepen, om een voedselcrisis in de wereld te voorkomen. Volgens het ministerie streeft het land ernaar om de exportcapaciteit in de rivierhavens aan de Donau te vergroten, zodat graan naar Roemeense havens aan de Zwarte Zee kan worden verscheept.

Maandag schreef een Russische krant dat het graan via de haven van Odessa het land uit kan. Er zou een akkoord zijn tussen Turkije en Rusland om de blokkade op de Zwarte Zee gedeeltelijk op te heffen. Oekraïne zou dat echter niet zien zitten omdat dan eerst mijnen en andere verdedigingswerken moeten worden weggehaald, wat de weg vrijmaakt voor een Russische aanval op de haven van Odessa.