Onderzoek naar Duitse spoormedewerkers om fataal treinongeval

Duitse aanklagers doen onderzoek naar drie medewerkers van Deutsche Bahn vanwege een fataal treinongeval in de deelstaat Beieren. Ze worden verdacht van dood door schuld. Er is geen verdere informatie bekendgemaakt.

Een woordvoerder van Deutsche Bahn, zowel spoorbeheerder als vervoerder, laat weten dat het bedrijf meewerkt aan het onderzoek naar het ongeval.

Een regionale trein ontspoorde vrijdag iets ten noorden van Garmisch-Partenkirchen met vijf doden en circa veertig gewonden tot gevolg. Een van de passagiers verkeert nog in kritieke toestand. Aan boord van de trein zaten in totaal 140 reizigers, onder wie veel scholieren.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Eerste onderzoeksresultaten laten zien dat de trein niet te hard reed. Maandag werd bekend dat wordt gekeken of het voertuig ontspoorde door een technisch mankement of door slechte infrastructuur. Op het stuk spoor waar het ongeval plaatsvond zouden in juni en juli reparatiewerkzaamheden plaatsvinden.