Miljoenen steun aan lokale media en onderzoeksjournalistiek

Dat meldt Uslu dinsdag per brief aan de Tweede Kamer. In totaal is er ruim 11 miljoen euro beschikbaar voor lokale publieke omroepen. Dit geld is ter ondersteuning voor ‘hun professionalisering en onafhankelijkheid’. In het coalitieakkoord was al aangekondigd dat er deze kabinetsperiode 30 miljoen euro naar media gaat.

In de onderzoeksjournalistiek investeert het kabinet 2,4 miljoen euro extra, bovenop de 5 miljoen euro die het eerder beschikbaar stelde. Met dit geld kunnen media onderzoeksjournalisten opleiden en ‘diepgravende journalistieke producties maken’.

Naast de investeringen meldt de staatssecretaris voor de zomer met een plan te komen dat de persveiligheid en persvrijheid moet versterken. Aan dit plan werkt Uslu samen met minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid).

In april bleek uit onderzoek onder leiding van Free Press Unlimited dat de agressie tegen journalisten toeneemt. Het Nederlandse PersVeilig kreeg afgelopen jaar 272 meldingen binnen van journalisten die waren lastiggevallen, werden geïntimideerd of te maken kregen met geweld. In 2020 stond de teller nog op 121 meldingen.