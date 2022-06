Britse media geven premier Johnson niet lang meer

Johnson won maandag een vertrouwensstemming in de fractie met 211 parlementariërs aan zijn zijde, maar met 148 tegen hem. Johnson zei opgewekt dat dit "een overtuigende uitslag" is en dat hij de pijnlijke affaire die tot de stemming leidde, 'partygate', achter zich kan laten. Hij herhaalde dinsdag in de kabinetszitting "door te gaan met het werk" dat voor de Britten belangrijk is. "Ik beloof vandaag mijn diensten te blijven leveren".

Maar in media wordt hij afgeschilderd als aangeschoten wild. The Daily Telegraph schetst "een uitgeholde overwinning die de Conservatieve Partij verscheurt". En andere media hebben het zelfs over "het begin van de burgeroorlog onder Conservatieven". The Times omschrijft de premier als "een gewonde overwinnaar". De media wijzen op eerdere Conservatieve premiers die een motie van wantrouwen van hun fractie overleefden. Theresa May en Margaret Thatcher overleefden die met veel meer stemmen dan Johnson, maar zij traden vervolgens relatief snel af omdat ze hun premierschap als ondermijnd zagen.

De 57-jarige Johnson heeft altijd aangegeven niet af te treden als gevolg van de kritiek op het negeren van strenge coronamaatregelen door hem en andere regeringsfunctionarissen in de centra van de macht. Toen dat met foto's aan het licht kwam, was het een klap voor het aanzien van regering en premier. De recente enorme stijgingen in de kosten van het levensonderhoud komen daar nog bij. De publicatie van opiniepeilingen en lokale verkiezingen zijn inmiddels feestdagen voor de Labour-oppositie. Later deze maand kiezen twee districten de opvolger van twee Conservatieve leden in het Lagerhuis.

Volgens de huidige regels van de Conservatieve Partij komt er een jaar lang niet nóg een motie van wantrouwen tegen de premier. Hij zou dus waarschijnlijk tot de volgende verkiezingen, verwacht in 2024, aanblijven. Maar Conservatief parlementariër Tobias Ellwood legde Sky News uit dat regels veranderd kunnen worden. Een comité van de partij buigt zich daar volgens Ellwood al over.