Uitdagingen exporteurs blijven groot ondanks enige stabilisatie

De uitdagingen voor Nederlandse exporterende bedrijven zijn nog altijd groot ondanks enige stabilisatie in de wereldhandel. Dat melden ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius in de handelsmonitor van mei, die zij elke twee maanden publiceren.

In maart 2022 verslechterden de omstandigheden om wereldwijd zaken te doen nog voor 62 procent van de ondervraagde bedrijven. In mei is dat gedaald naar 54 procent, maar dat is nog steeds ruim meer dan de helft van de bijna 300 respondenten.

‘We zien enige stabilisatie in de wereldhandel’, aldus Bart Jan Koopman, directeur bij evofenedex. ‘Dat is hoopgevend, maar aan de andere kant zijn de uitdagingen voor exporterende bedrijven nog steeds enorm. Inmiddels denkt 23 procent van de bedrijven dat de problemen tot na 2023 aanhouden.’

Personeelstekorten

Naast het gebrek aan grondstoffen, de torenhoge inflatie en energieprijzen worden personeelstekorten steeds vaker genoemd door exporteurs. Dit ondanks dat het ziekteverzuim flink is gedaald. Er is vooral sprake van oplopende tekorten aan chauffeurs en logistiek personeel.

Volgens Koopman is het opvallend dat het aantal nieuwe orders bij bijna een derde van de bedrijven beter was dan een jaar geleden. Tegelijkertijd kan bijna de helft van de bedrijven deze groei nauwelijks of maar ten dele aan.

Koopman waarschuwt verder voor te veel optimisme over verminderde logistieke verstoringen. ‘Dat de havens in China weer opengaan, is op lange termijn natuurlijk een positieve ontwikkeling, maar op korte termijn zal de chaotische opstart van de havens de problemen eerder vergroten.’