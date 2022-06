Voorgeleiding verdachte in zaak Gino in Maastricht

De 22-jarige man uit Geleen die ervan verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij de dood van de 9-jarige Gino, wordt dinsdagmiddag in Maastricht voorgeleid. Hij hoort dan of hij langer vast moet blijven zitten.

Eerder meldde de rechtbank dat verdachte Donny M. in Roermond zou worden voorgeleid. Maar omdat diens advocaat dinsdag in Maastricht voor een andere zaak aanwezig is, bleek het lastig om voor de voorgeleiding naar Roermond te komen. Daarop besloot de rechtbank de voorgeleiding in Maastricht te laten plaatsvinden, aldus een woordvoerster van de rechtbank.

Donny M. wordt naast betrokkenheid bij de dood van het jongetje ook verdacht van ontvoering van Gino.

Grote zoekacties

Gino werd woensdagavond voor het laatst gezien op een voetbalveldje in Kerkrade, waar hij met enkele andere kinderen voetbalde. Sindsdien werd hij vermist. Hij logeerde sinds een week bij een zus in Kerkrade omdat zijn moeder in Maastricht ziek was en hij daar niet kon blijven. Na zijn verdwijning sloeg de politie groot alarm uit vrees voor een misdrijf. Talloze vrijwilligers begonnen grote zoekacties in Kerkrade en in Landgraaf waar een step werd gevonden die veel leek op de step die Gino kort voor zijn verdwijning bij zich had.

Bij die zoektochten werden ook spullen gevonden die mogelijk van Gino waren. Onderzoek daarvan heeft bijgedragen aan het vinden van de verdachte, bleek zaterdag tijdens een persconferentie van onder meer politie en justitie in Maastricht.

De man uit Geleen werd zaterdagochtend vroeg gearresteerd en vertelde de politie waar het lichaam van Gino lag. Agenten vonden het lichaam vervolgens in een tuin achter een uitgebrande woning, vlakbij het appartement waar M. woont.

M. zit in beperkingen, wat betekent dat hij slechts mag spreken met zijn advocaat en dat alle betrokken partijen (politie, justitie en advocaat) naar buiten toe het zwijgen toe doen.