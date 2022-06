Moordverdachte Peter R. de Vries past verklaring aan

Kamil E., verdacht van de moord op Peter R. de Vries, paste dinsdag in de rechtbank in Amsterdam zijn eerdere verklaring aan. Niet alleen hij en medeverdachte Delano G. zouden van Rotterdam naar Amsterdam zijn gereden, er zat nog een derde man in de auto. Deze Poolse man was volgens E. na G. uitgestapt en ‘moest iets doen’.

De 36-jarige E. vertelde niet eerder over deze man, waar hij naar eigen zeggen verder niets over wilde zeggen ‘omdat hij niet is aangehouden’. Van een mogelijke derde persoon is niets te zien op camerabeelden. E. en G. zijn wel veelvuldig te zien.

G. zei niets over een mogelijke derde man. ‘Ik beroep me op mijn zwijgrecht’, zei hij. Hij heeft nog geen enkel commentaar willen geven over de verdenkingen tegen hem. G. wordt ervan verdacht de schutter te zijn.

Moordwapen

De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in hartje Amsterdam en bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen. Nog geen uur na de aanslag reed de politie de twee verdachten klem bij een afrit op de A4.

In de auto werd onder meer het moordwapen (een omgebouwd alarmpistool) gevonden, en een patroonhouder met daarop DNA van Rotterdammer G. Ook is in de auto een smartphone aangetroffen, waarop uiterst grof geformuleerde berichten stonden over de moord. Er werd gecommuniceerd met een tot nu toe niet bij naam genoemde persoon die het tweetal zou hebben aangestuurd. Naar zijn rol doet de recherche nog onderzoek.

Voorverkenningen

De rechtbank toonde ook beelden van de voorverkenningen die E. zou hebben uitgevoerd, op 23 en 28 juni vorig jaar. E. is daarop te zien terwijl hij in onder meer de Lange Leidsedwarsstraat loopt, waar zich de uitgang van de toenmalige studio van RTL Boulevard bevindt. Op de dag van de aanslag had De Vries net aan een uitzending daarvan meegewerkt.

Ook De Vries is op de beelden te zien. Hij loopt naar zijn auto in de parkeergarage waar hij deze altijd stalde als hij actief was voor RTL Boulevard. E. loopt vlak achter hem en loopt ook voor de parkeergarage langs. De man erkent dat hij de persoon is op de beelden van 23 juni, maar houdt vol dat hij op 28 juni bij zijn moeder thuis was en niet in Amsterdam.