Schiphol: rustiger op luchthaven dan afgelopen dagen

Het is dinsdagochtend rustiger op Schiphol dan de afgelopen dagen, meldt een woordvoerster van de luchthaven. ‘Het is niet rustig op dit moment, maar wel rustiger dan de afgelopen dagen. Het loopt allemaal goed door’, zegt zij.

Schiphol verwacht dinsdag geen piekdag. Maandag kwamen veel mensen nog terug, of vertrokken juist, vanwege het lange pinksterweekend. KLM kondigde vrijdag aan in het pinksterweekend tot vijftig vluchten per dag te annuleren om de situatie beheersbaar te houden.

Schiphol kampt al wekenlang met personeelstekorten, onder meer bij de beveiliging en bij de afhandelaars. Dit leidt ertoe dat passagiers lang in rijen moeten staan.