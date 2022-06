Duitse fabrieksorders weer lager door oorlog Oekraïne en China

De orderontvangst van Duitse fabrieken is in april opnieuw gedaald door onzekerheid bij afnemers vanwege de oorlog in Oekraïne en door de coronalockdowns in China. Volgens het Duitse federale statistiekbureau zakten de fabrieksorders met 2,7 procent vergeleken met de maand maart. Dat is de derde maand op rij waarin een daling van de industriële orders te zien is bij de belangrijkste handelspartner van Nederland.