Advies: extra alert op racisme en discriminatie bij gevangenen

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) roept in een advies op extra alert te zijn op het gebied van racisme en discriminatie bij gevangenen. Mensen die vastzitten kunnen zich geremd voelen in het aankaarten van racisme en discriminatie vanwege hun dubbele afhankelijkheidspositie. Ze zijn namelijk zowel afhankelijk van het gevangenispersoneel als van hun medegevangenen, aldus de RSJ in hun advies aan minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming).