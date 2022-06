Zakenbank Goldman Sachs ziet olieprijs nog verder stijgen

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs verwacht dat de olieprijs naar wel 140 dollar per vat kan stijgen door het krappe aanbod op de oliemarkt en de grote vraag. Nu ligt die rond de 120 dollar. Daarmee zou de olieprijs zijn sterke opmars van dit jaar voortzetten, vooral gestuwd door de oorlog in Oekraïne. Door de hoge olieprijs zijn de brandstofprijzen aan de pomp naar records gestegen.

Goldman Sachs wijst onder meer op een sterkere olievraag vanuit China nu de strikte coronalockdowns in het land worden versoepeld en daardoor de Chinese economie weer op gang komt. China is ‘s werelds grootste olie-importeur. Daarnaast is er een lagere olieproductie van Rusland door de economische sancties tegen het land vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Goldman Sachs zegt dat er tekorten kunnen optreden op de oliemarkt.

Maandag werd nog bekend dat Saudi-Arabië de verkoopprijzen voor zijn olie aan klanten in Azië sterker heeft verhoogd dan door kenners was verwacht. Dat wordt gezien als een teken van vertrouwen van de Saudi’s in de wereldwijde vraag.

Sinds begin dit jaar is de olieprijs met meer dan 50 procent gestegen, ook aangejaagd door het sterke economische herstel uit de coronacrisis. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie klom dinsdagochtend met 0,3 procent naar 118,90 dollar en Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, op 119,91 dollar per vat.