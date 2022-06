Zaak doodrijden door pakketbezorger Wijchen voor gerechtshof

Het gerechtshof in Arnhem behandelt dinsdag de strafzaak in hoger beroep tegen de 20-jarige Tarik O., de pakketbezorger die op 24 november 2020 in een woonwijk in het Gelderse Wijchen een 42-jarige man doodreed. Het slachtoffer had de bezorger aangesproken op diens rijgedrag, waarna ruzie was ontstaan. De rechtbank in Utrecht legde O. vorig jaar zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging op, conform de eis van het Openbaar Ministerie.