Spoedeisende hulp IJsselland Ziekenhuis ontruimd om brandlucht

De afdeling spoedeisende hulp van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is in de nacht van maandag op dinsdag ontruimd nadat er een brandlucht is waargenomen. Dertien patiënten zijn naar een andere locatie binnen het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Ook de huisartsenpost is dicht, maar daar waren volgens een woordvoerder geen patiënten aanwezig.