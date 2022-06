Vijftien jaar geëist tegen Boliviaanse ex-president

De rechts georiënteerde Añez kwam in november 2019 aan de macht als waarnemend president na het vertrek van Morales, die na veertien jaar aan het bewind na politieke onrust moest opstappen. Hij zou hebben geknoeid met de verkiezingsuitslag. Morales ging in Argentinië in ballingschap, maar keerde terug na de verkiezingen in 2020, toen zijn partijgenoot Luis Arce tot president werd gekozen.

