Oxfam: slechts een op de acht ontvangt noodhulp na natuurramp

De meeste mensen die humanitaire hulp nodig hebben na extreem weer krijgen die niet. Hulporganisatie Oxfam Novib schrijft in een rapport dat sinds het jaar 2000 slechts een op de acht mensen de benodigde hulp heeft ontvangen. Het aantal mensen dat hulp nodig heeft na natuurrampen, is in diezelfde periode ook flink toegenomen. De Verenigde Naties doen nu acht keer vaker oproepen voor humanitaire hulp dan aan het begin van de eeuw.