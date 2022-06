Stille tocht voor Gino door erehaag van auto’s en motoren

Woensdagavond vindt in Kerkrade een stille tocht plaats voor de 9-jarige Gino van der Straeten. De stille tocht begint bij het Eurode Business Center en gaat naar de speelplek aan de Hertogenlaan, waar Gino woensdagavond voor het laatst is gezien. Zo’n tweehonderd ‘stoere en mooie auto’s en motoren’ vormen op de Roderlandbaan en Ailbertuslaan een erehaag, maakte de gemeente Kerkrade maandagavond bekend.

Gino was gek op mooie auto’s. ‘De combinatie van de erehaag met mooie auto’s en motoren, de tocht door de wijk Rolduckerveld en de gekozen eindplek zorgt voor een respectvol en waardig eerbetoon voor Gino, zijn familie en vrienden’, aldus de gemeente in een verklaring.

‘Gino komt niet meer thuis, zal nooit meer voetballen of de liefde van zijn familie voelen. Een harde klap voor iedereen. Het is een gebeurtenis die de hele gemeenschap diep raakt. De stille tocht sluit aan bij dit gevoel en geeft gehoor aan de wens van de familie van Gino.’

De stille tocht begint om 19.30 uur. Volgens een van de organisatoren hadden zich maandag al meer dan duizend deelnemers aangemeld.

Gino logeerde bij zijn oudere zus in Kerkrade, toen hij woensdagavond na een half uurtje buiten voetballen niet meer terug naar huis kwam. De politie sloeg niet veel later groot alarm, honderden mensen gingen donderdag en vrijdag naar hem op zoek in Kerkrade en het naburige Landgraaf. Zaterdagochtend werd zijn lichaam gevonden in Geleen. De politie heeft in verband hiermee een 22-jarige man uit Geleen gearresteerd op verdenking van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino.