Britse oppositieleiders zien positie Johnson wankelen

Volgens de leider van de Liberal Democrats, Ed Davey, heeft Johnson nu geen enkele autoriteit meer. ‘Zijn reputatie is aan flarden en zijn gezag is nu volledig aangetast.’

Starmer ziet een verdeelde partij die de wil van het volk heeft genegeerd. Het volk is volgens de oppositieleider de premier en zijn cultuur van leugens zat.

Wankeling

Premier Boris Johnson won de vertrouwensstemming met 211 stemmen voor en 148 tegen. Volgens Britse analisten geen goed resultaat en een beschadiging van zijn positie.

Ed Davey denkt dat Johnson ‘wankelt’, maar de premier is volgens hem ‘te laf om af te treden’. Hij hekelde de Conservatieve parlementariërs die hebben gestemd ‘om een ​​wetsovertreder en leugenaar op nummer 10 te houden’, zei hij verwijzend naar de ambtswoning op Downing Street 10.

Johnson heeft van de politie een boete gekregen voor een van de borrels van ‘partygate’, het schandaal rondom feestjes van overheidspersoneel in de tijd dat het land te maken had met coronalockdowns. Die omstreden bijeenkomsten vonden ook plaats in Downing Street 10. De politie doet ook onderzoek naar of Starmer de coronaregels geschonden heeft. Hij heeft tijdens de lockdowns een biertje met partijgenoten gedronken. Starmer heeft aangegeven af te treden als hij beboet zal worden.