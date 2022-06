Beleggers reageren behoudend op nieuwe aankondigingen Apple

Het aandeel Apple is maandag met een kleine winst gesloten op Wall Street. Daarmee is door beleggers behoudend, maar positief gereageerd op een reeks aankondigingen die het technologieconcern heeft gedaan op de Apple Worldwide Developers Conference. Nieuws over de Chinese taxidienst Didi Global kon duidelijk op meer enthousiasme rekenen van beleggers, terwijl Twitter lager werd gezet wegens een dreigement van Elon Musk.

Apple (plus 0,5 procent) komt onder meer met een vernieuwd toegangsscherm voor de iPhone in zijn nieuwe besturingssysteem iOS 16, zo is bekendgemaakt. Ook heeft het Amerikaanse bedrijf een nieuwe snellere chip getoond voor Apple-producten, genaamd M2. En Apple heeft een vernieuwde MacBook Air en een nieuwe MacBook Pro aangekondigd, waarin deze nieuwe chip is verwerkt.

Didi Global werd op zijn beurt meer dan 24 procent meer waard. Beleggers reageerden verheugd op een bericht van zakenkrant The Wall Street Journal dat de Chinese autoriteiten deze week hun onderzoek naar de taxidienst zullen afronden. De concurrent van Uber werd er onder meer van verdacht illegaal persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen en concurrentieregels te schenden.

Twitter

Twitter zakte uiteindelijk 1,5 procent. Musk heeft geklaagd dat Twitter de afspraken rond de overname van het socialemediabedrijf schendt door hem niet bepaalde informatie te verstrekken over spam en nepaccounts. Daarbij benadrukt de bekende zakenman ook nog altijd het recht te hebben om van de overname van Twitter af te zien. De berichtendienst zelf gaat er niettemin nog altijd van uit dat de deal gewoon doorgaat, heeft het bedrijf gezegd in een reactie. Ook stelde Twitter zich aan alle gemaakte afspraken te houden en de nodige informatie met Musk te delen.

De algehele stemming op de aandelenbeurzen in New York was uiteindelijk licht positief na de flinke verliesbeurt op vrijdag. Naast het Europese rentebesluit op donderdag gaat de aandacht van beleggers deze week vooral uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers, die pas aan het einde van de week naar buiten komen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 32.915,78 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 4121,43 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij op 12.061,37 punten.

De euro was daarnaast 1,0694 dollar waard, tegen 1,0688 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 118,68 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 119,67 dollar per vat.