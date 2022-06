Zoektocht naar slachtoffers gecrasht vliegtuigje dinsdag hervat

De zoektocht naar de twee inzittenden en het wrak van het vliegtuigje dat zondag neerstortte in het Calandkanaal in het Rotterdamse havengebied heeft maandag niets opgeleverd. Volgens de politie is ‘met man en macht’ gezocht, maar nog zonder resultaat. Dinsdagochtend wordt de zoektocht weer hervat.

De Veiligheidsregio Rijnmond werd zondag aan het begin van de avond gealarmeerd over een mogelijke crash. Ter plekke werden brokstukken aangetroffen met daarop het registratienummer van een kleiner type vliegtuig. Ook werden kledingstukken gevonden. Bekend is dat het toestel eerder op de dag was opgestegen uit Oost-Duitsland en onderweg was naar Frankrijk.

Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. De politie vraagt mensen die informatie of beelden van de crash hebben om zich te melden.