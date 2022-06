Spoor waar Duitse trein ontspoorde stond op lijst voor reparatie

Het stuk spoor in Duitsland waar vrijdag een trein ontspoorde waardoor vijf mensen omkwamen en 44 mensen gewond raakten, zou in juni en juli worden gerepareerd. Het project stond al gepland op de website van DB Netz, de Duitse versie van ProRail.

Op 25 juni zou een correctie worden uitgevoerd op de plaatsing van de rails en op 1 juli zou een stuk rails worden vervangen, staat op de site van DB Netz. Deutsche Bahn kon tegenover de krant Die Welt niet reageren op dit bericht, omdat het onderzoek nog loopt.

Uit het onderzoek was al gebleken dat de trein niet veel te hard reed, nu wordt gekeken of het voertuig ontspoorde door een technisch mankement of door slechte infrastructuur.

In de trein richting München zaten vrijdag 140 passagiers toen de trein iets ten noorden van Garmisch-Partenkirchen uit de rails liep. Onder de inzittenden waren ook scholieren. Een deel van de wagons stortte na de ontsporing van een helling.