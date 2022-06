Premie voor familie van in Oekraïne gedode Russische gardisten

Familie van leden van de Russische nationale garde die in de oorlogen in Oekraïne of Syrië zijn omgekomen, kan aanspraak maken op 5 miljoen roebel (76.000 euro). President Vladimir Poetin heeft daartoe opdracht gegeven, meldt staatspersbureau TASS.

De nationale garde is een binnenlandse veiligheidsdienst die losstaat van het Russische leger. Eerder werd duidelijk dat Rusland gardisten die weigerden deel te nemen aan de oorlog in Oekraïne heeft ontslagen. Een rechtbank bevestigde vorige maand het ontslag van 115 gardisten die hun ontslag hadden aangevochten.

Hoeveel Russische militairen en pro-Russische separatisten er zijn omgekomen in Oekraïne is onbekend. Moskou heeft voor het laatst in maart een aantal genoemd: 1351. Volgens Oekraïne zijn er zo’n 30.000 Russische militairen gesneuveld sinds de invasie op 24 februari. Sommige westerse experts denken dat het grofweg de helft daarvan is.