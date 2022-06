Onderzoek in woning verdachte zaak Gino nog gaande

De politie is ook maandag nog bezig met een onderzoek in het appartement in Geleen, waar de verdachte van betrokkenheid bij de dood van de 9-jarige Gino woonde. Ook een officier van justitie bezocht maandagmiddag de woning waar de forensische recherche in witte pakken onderzoek doet.

De omgeving van het appartementencomplex is met zwart zeil omheind en afgezet. Rechercheurs in witte pakken lopen af en aan de woning in. Een woordvoerster van de politie kon maandagmiddag niets zeggen over het onderzoek.

Het jongetje werd zaterdagochtend dood gevonden achter een uitgebrande woning op een steenworp afstand van het appartement waar de verdachte woonde. Gino werd woensdagavond voor het laatst gezien op een trapveldje in Kerkrade. Hij logeerde in die stad bij een oudere zus, omdat zijn moeder in Maastricht ziek is en niet voor de jongen kon zorgen.

Na zijn vermissing gingen honderden mensen in Kerkrade en Landgraaf op zoek naar de jongen.