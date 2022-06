Minister wil verbod op stroomhalsbanden voor honden in Brussel

De Belgische hoofdstad Brussel gaat het gebruik van stroomhalsbanden bij honden verbieden. Vlaanderen besloot eerder dit jaar al tot een verbod in 2027. In Nederland is het sinds 1 januari verboden om een elektrische halsband of andere apparatuur te gebruiken die een stroomstoot aan een hond kan geven.

Minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin negentien gemeenten waaronder de hoofdstad liggen, maakt dat bekend naar aanleiding van een verbodsadvies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn. ‘Elektrische halsbanden veroorzaken onnodig en buitensporig leed bij dieren terwijl er andere opvoedingsmethoden bestaan’, zegt hij. De raad pleit ook voor het promoten van positieve trainingsmethoden waarbij geen stroomstoten worden gegeven als de hond blaft of om andere redenen door het baasje tot de orde wordt geroepen.

Over het gebruik van stroomhalsbanden bij honden bestaat in België al langer discussie. De halsbanden worden onder meer door de politie en het leger gebruikt om honden op te leiden. Volgens tegenstanders leiden de trainingen met behulp van stroomstootjes tot hogere risico’s op agressie, angst en ander ongewenst gedrag.

Achterhaalde praktijk

Eerder dit jaar voerde het Vlaams Gewest, de Nederlandstalige noordelijke deelstaat van België, wetgeving in die het gebruik en de verkoop van stroomhalsbanden strafbaar maakt vanaf 1 januari 2027. ‘We nemen opnieuw afscheid van een achterhaalde praktijk’, zei de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts toen. ‘Een huisdier is een deel van je gezin en een gezinslid geef je geen elektrische schok bij een natuurlijke reflex of gewoon omdat je op een knop drukt.’ Halsbanden die ingesteld zijn op een onzichtbare omheining blijven in Vlaanderen wel toegelaten.

In Wallonië zijn nog geen wetgevende initiatieven in gang gezet om ook in Franstalig België de stroomhalsband te verbieden.