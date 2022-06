Britse benzineprijs stijgt naar nieuw record

De benzineprijs in het Verenigd Koninkrijk is gestegen naar een nieuw recordniveau door de oplopende olieprijzen. De gemiddelde prijs van een liter benzine bedraagt nu circa 178 pence, omgerekend 2,08 euro. Kenners denken dat de prijzen nog verder zullen stijgen.

Om een gemiddelde gezinsauto te vullen met benzine ben je nu 98 pond kwijt, aldus de Britse automobilistenclub RAC. Dat is omgerekend 115 euro. Daarmee is benzine in het Verenigd Koninkrijk nog wel goedkoper dan in Nederland. De Nederlandse adviesprijs voor een liter Euro95 bedraagt 2,49 euro, wat ook bijna een recordniveau is.

De gemiddelde prijs van een liter diesel in het Verenigd Koninkrijk bedraagt nu 185 pence, omgerekend 2,16 euro. In Nederland ligt de adviesprijs voor diesel op 2,18 euro. RAC denkt dat de brandstofprijzen verder zullen stijgen. Een liter benzine kan door het niveau van 180 pence gaan en diesel richting 190 pence, aldus RAC.

De hoge brandstofprijzen verergeren de inflatiecrisis voor Britse huishoudens, die ook al kampen met sterk stijgende energiekosten voor huizen en duurdere levensmiddelen.