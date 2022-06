Oekraïne weerstaat Russische aanvallen in Severodonetsk

Het Oekraïense leger heeft genoeg slagkracht om Russische aanvallen in de oostelijke stad Severodonetsk te weerstaan, zegt de burgemeester van de stad. Volgens hem wordt er hevig gevochten in de straten, maar lijken beide partijen niet van plan zich terug te trekken.

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie spaart Rusland geen militairen of materieel bij de belegering van de stad. Ze zetten alle beschikbare middelen in om de controle over de stad te krijgen, stelt het ministerie.

De gouverneur van de regio Loehansk zei maandag dat de Russen werden teruggedrongen en dat de stad in tweeën is verdeeld. Eerder bezetten de Russen nog 70 procent van Severodonetsk.