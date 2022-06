Suriname vraagt Nederland om steun bij aanpak wateroverlast

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat maandag weten dat Nederland in nauw overleg staat met Suriname ‘om te kijken waar en hoe we het beste kunnen helpen’. Volgens Buitenlandse Zaken heeft Suriname aan meerdere landen hulp gevraagd. ‘Daarom is het van belang dat de Nederlandse hulp op de actuele vraag wordt afgestemd. Dat proces is op dit moment gaande.’

De Surinaamse president Chan Santokhi heeft eind mei zeven van de tien Surinaamse districten tot rampgebied verklaard, om de kans op hulp vanuit de internationale gemeenschap te vergroten. Twee- tot driehonderd gezinnen hebben hulp nodig omdat hun huizen onder water staan en omdat hun oogsten geheel verloren zijn. Andere bewoners van het rampgebied zijn tijdelijk naar hogere gebieden gegaan of bij familie ingetrokken.

Hulpverlening

In 2006, toen Suriname ook met zware overstromingen te maken had, bood het Nederlandse leger steun. Een transportschip van de Koninklijke Marine was toen tien dagen actief in het rampgebied.

Brazilië, Venezuela en Japan hebben de afgelopen tijd al hulp verleend, onder meer door de inzet van helikopters en het leveren van voedselpakketten, tenten en andere hulpgoederen. Ook het Caribbean Disaster Emergency Management Agency is in actie gekomen. Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft de bedrijven die in de Surinaamse wateren naar olie zoeken om hulp gevraagd. Suriname zelf heeft zijn het leger, de brandweer, de politie en de hulporganisatie Medische Zending ingeschakeld.

Grote hoeveelheid regen

De wateroverlast die nu al bijna drie maanden duurt, is het gevolg van de grote hoeveelheden regen die Suriname de afgelopen tijd te verwerken heeft gekregen. Het gebrekkige onderhoud aan afwateringskanalen maakt het extra moeilijk om het vele water snel af te voeren. Deskundigen hebben aangegeven dat de hevige regen nog wel tot augustus kan aanhouden.