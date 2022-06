Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl aan kop in groene AEX

Just Eat Takeaway ging maandag aan kop in de Amsterdamse AEX-index met een winst van ruim 10 procent. De Britse krant The Sunday Times meldde dat mede-oprichter Matt Maloney van Grubhub samen met een investeringsmaatschappij eerder dit jaar zou hebben overwogen om de Amerikaanse maaltijdbezorger weer terug te kopen van Just Eat Takeaway. De partijen zagen uiteindelijk af van een overnamebod. Boze aandeelhouders drongen er eerder al bij het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl op aan om Grubhub weer te verkopen.