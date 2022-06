Bloomberg: VS laten meer Iraanse olie toe ondanks sancties

‘Washington zal wellicht een beetje meer Iraanse olie laten stromen’, zei Mike Muller, hoofd Azië bij Vitol, in een podcast. Het feit dat Washington bereid is een oogje dicht te knijpen voor gesanctioneerde olie uit Iran heeft volgens Muller te maken met de tussentijdse verkiezingen in de VS en de druk op de Amerikaanse regering om de benzineprijzen in eigen land te verlagen.

Iran heeft de export van olie dit jaar al verhoogd, ondanks de sancties, waarbij de meeste vaten in China zijn beland. In de afgelopen maanden nam de hoop toe dat de sancties tegen Iran zouden worden versoepeld en het land ook meer olie zou kunnen gaan leveren aan het Westen. De Europese Unie en Iran leken namelijk dicht bij een hernieuwde overeenkomst over het nucleaire akkoord van 2015. Dat akkoord was bedoeld om te voorkomen dat Iran ooit kernwapens zou ontwikkelen.

Twistpunt

In 2018 trokken de VS zich onder voormalig president Donald Trump terug uit het akkoord, waarna ook Iran afzag van de deal. In maart dit jaar liepen de onderhandelingen tussen de EU en Iran om de deal nieuw leven in te blazen vast. Een belangrijk twistpunt daarbij blijft de status van de Iraanse Revolutionaire Garde die door het Westen als een terroristische organisatie wordt gezien.

Volgens energie-analisten zou Iran onder een hernieuwd atoomakkoord 500.000 tot 1 miljoen vaten olie per dag extra kunnen leveren. Dat zou voldoende moeten zijn om de olieprijzen op de internationale markten te drukken.