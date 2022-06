Zoektocht naar slachtoffers gecrasht vliegtuigje hervat

De zoektocht naar de twee inzittenden en het wrak van het vliegtuigje dat zondag neerstortte in het Calandkanaal in het Rotterdamse havengebied is maandagmorgen hervat. Het scheepvaartverkeer is niet gestremd tijdens de zoektocht, aldus de politie. De Veiligheidsregio Rijnmond had zondagavond laten weten dat de kans dat de inzittenden nog in leven zijn ‘eigenlijk nihil is’.