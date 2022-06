Shell helpt Japanse gasbedrijven met verlagen uitstoot

Shell zegt dat die twee bedrijven langdurige klanten zijn voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). ‘We leveren al meer dan vijftig jaar lng aan Japan en zijn trots om deel te zijn van de reis die het land heeft gemaakt op energiegebied over de afgelopen jaren’, aldus een verklaring van Shell. Het bedrijf stelt dat klanten centraal staan bij de plannen van Shell om in 2050 zelf klimaatneutraal te worden.

De partijen gaan ook kijken naar manieren voor het gebruik van methaangas uit duurzame bronnen. Tokyo Gas is het grootste gasbedrijf van Japan en Osaka Gas staat op de tweede plaats. Vanwege het gebrek aan fossiele brandstoffen in eigen land is Japan, de derde economie van de wereld, voor zijn gasgebruik zeer afhankelijk van de invoer vanuit het buitenland via lng-tankers.